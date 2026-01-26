Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı

Başkan Özlem Çerçioğlu törene katıldı, 6 poliklinik ücretsiz hizmet verecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazilli Sümerpark içinde tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkez, 6 poliklinik ile hasta kabul edecek.

Poliklinikte vatandaşlar, ağız ve diş sağlığına yönelik tüm hizmetlerden mesai saatleri içinde ücretsiz olarak yararlanabilecek. Merkezin çalışma saatlerinin Hafta içi 08.30 - 18.00 olduğu bildirildi. Ayrıca polikliniğin çevre ilçelerden gelen vatandaşlara da hizmet sunacağı belirtildi; kırsal mahallelerde yaşayanlar için ise mobil araçlarla hizmet verilecek.

Birincisini Nazilli’de, ikincisini Söke’de, üçüncüsünü de Efeler’de olmak üzere Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni açıyoruz. Buradaki kliniğimize sizlerle beraber ziyarete geldik. Bu hizmetin biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca mobil araç olarak 5 araçla başlıyoruz. Hedefimiz bu araç sayısını 202ye çıkarmak. Bu mobil araçlarla kırsal mahallelerdeki başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanacak. Tüm Aydınımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.

Açılışa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aydın Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları, AK Parti Nazilli İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ HİZMETE GİRDİ