Balıkesir-Çanakkale Kara Yolu Yağışlar Nedeniyle Kısmen Kapandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağışlar, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda su birikintilerine yol açtı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 23:36
Balıkesir-Çanakkale Kara Yolu Yağışlar Nedeniyle Kısmen Kapandı

Yağışlar Nedeniyle Kapanan Kara Yolu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış, Narlı Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkileyerek Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışların, Kazdağları'nın yamaçlarından akarak yola ulaştığı ve bu durumun yol üzerinde su birikintilerine yol açtığı bildirildi.

Çalışmalar Başlatıldı

Olayın ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bölgeye ulaşarak tıkanan menfezlerin açılması amacıyla vidanjör ve kepçelerle çalışmalara başladı. Büyük araçların kontrollü bir şekilde ilerleyebildiği yolda, küçük araçlar ise jandarma ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.

Yardım İhtiyacı ve Boş Evler

Yağış nedeniyle bölgedeki çoğunlukla yazlık olan evlerin büyük kısmının boş olduğu öğrenildi. Bununla birlikte, yağış sırasında 4 kişinin itfaiye ekiplerinden yardım talep ettiği bildirildi. Şu anda bölgedeki çalışmalar, sel ve su birikintilerinin ortadan kaldırılması amacıyla aralıksız devam etmektedir.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı.

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