Balıkesir'de 1 Haftada 104 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalar asayişten narkotike, terörle mücadeleden trafiğe kadar geniş bir alana yayıldı.

Asayiş ve Genel Denetimler

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet birimlerince yürütülen çalışmalarda; kişilere karşı işlenen 179 olaytan 176’sı aydınlatılırken, 242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı işlenen 74 olayın 36’sı çözüme kavuşturuldu ve bu kapsamda 60 şüpheliye işlem uygulandı. Denetimlerde 98 bin 621 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 8 olaya müdahale etti; 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda etil alkol, kaçak sigara, tütün, makaron ve çeşitli kaçak emtialar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Narkotik ekipleri 59 olaya müdahale etti. Bu çerçevede 85 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 18 kişi tutuklandı. Çalışmalarda binlerce ecza hap, kilogramlarca metamfetamin, skunk, bonzai, esrar ve kokain ile 90 bin TL ele geçirildi.

Terör ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü Bandırma’da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında ise il genelinde 19 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Belirtilen tarihler arasında göçmen kaçakçılığı olayına rastlanmadı.

Trafik Denetimleri ve Kaza Bilançosu

Trafik denetimlerinde bir ölümlü kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 59 yaralanmalı kaza sonucunda 75 kişi yaralandı. Toplam 22 bin 660 araç denetlenirken, 446 araç trafikten men edildi ve alkol denetimlerinde 74 sürücünün ehliyetine el konuldu.

