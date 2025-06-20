Balıkesir'de 12 Dekar Arpa Tarlasını Kül Eden Yangın Kontrol Altında

Yangında 12 Dekar Alan Zarar Gördü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen yangında, 12 dekarlık arpa tarlası büyük hasar gördü. Yeşilhisar Mahallesi Yağcıllı Deresi mevkisinde, bir sulama hattındaki çalışma esnasında metal borunun kesilmesiyle çıkan kıvılcımlar, çevredeki otları tutuşturdu ve alevler hızla büyüdü.

Müdahale Hızla Gerçekleşti

Bölgedeki yangının büyümesi üzerine, helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangının ormana sıçraması önlendi ve yangın kontrol altına alındı.

Bu talihsiz olay, çiftçilerin zor günler geçirdiği bir dönemde, tarım arazilerinde dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlasında hasar oluştu.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlasında hasar oluştu.