Balıkesir'de 127 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyonun Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgedeki düzensiz göçmenlerin bulunduğunu bildiren bir ihbar aldı. Bu bilgi üzerine derhal sahil güvenlik botları olay yerine yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 70 göçmenin kurtarılması için operasyon düzenlendi.

MORAD-12 ile Tespit

Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 sayesinde, Ayvalık açıklarındaki lastik bottaki düzensiz göçmenler tespit edildi ve harekete geçildi.

Sahil Güvenlik botları KB-115 ve KB-111 ile bölgeye ulaşan ekipler, 23'ü çocuk 57 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde ele geçirildi.

Yardım ve İdare Süreci

Kurtarılan düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada onlara yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlar sağlandı.

Ayrıca, düzensiz göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı.