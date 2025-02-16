Balıkesir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:15
Balıkesir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde bir grup göçmene rastladı.

Lastik Botla Yunanistan'a Geçmeye Çalıştılar

Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. Göçmenler, yanlarında getirdikleri lastik botu şişirerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışıyorlardı.

Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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