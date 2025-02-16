Balıkesir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde bir grup göçmene rastladı.
Lastik Botla Yunanistan'a Geçmeye Çalıştılar
Yapılan incelemeler sonucunda, yakalanan göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. Göçmenler, yanlarında getirdikleri lastik botu şişirerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışıyorlardı.
Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.