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Balıkesir'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta gerçekleştirilen operasyonda 29 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:53
Balıkesir'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta Operasyon Düzenlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan bir operasyonda toplamda 29 kişi yakalandı.

Düzensiz Göçmenler Badavut Mevkiinde Bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde yer alan Badavut bölgesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Küçükköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yakalanan Göçmenlerin Durumu

Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 13 çocuğun da bulunduğu 29 düzensiz göçmen karada yakalandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

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