Balıkesir'de 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme girişiminde bulunan 33 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait radara (MORAD-12) ulaşan bilgiler doğrultusunda, ilçe açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmen grubu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine KB-40 ve KB-32 sahil güvenlik botları bölgeye yönlendirildi.

Düzensiz Göçmenlerin Karaya Çıkışı

Ekipler, lastik bottaki 16'sı çocuk toplam 31 düzensiz göçmeni sağ salim karaya çıkardı. Bu operasyonun ardından, başka bir istihbarat sonucu fiber teknede düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), Cumhuriyet Meydanı açıklarında bu tekneyi durdurdu ve içindeki 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

İnsani Yardımlar ve Yasal İşlemler

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar sağlandı. Göçmenler hakkında gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BALIKESİR (AA) – Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yapılan iki operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16’sı çocuk toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı.