Balıkesir'de 5.1 Deprem: Valilikten 'Olumsuz Durum Yok' Açıklaması

Balıkesir Valiliği'nden deprem açıklaması

Vali Ustaoğlu: "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir'de bu gece meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Valiliği resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu'nun sosyal medya hesaplarından bilgi verdiği belirtildi. Ustaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmektedir".

Valilik açıklaması, AFAD ve diğer ilgili kurumların bölgede gerekli kontrolleri sürdürdüğünü vurguladı. Yetkililer gün içinde yapılacak saha taramalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak.

