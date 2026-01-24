Balıkesir'de 5.1 Deprem: Valilikten 'Olumsuz Durum Yok' Açıklaması

Balıkesir'de bu gece yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Vali İsmail Ustaoğlu, AFAD ve ekiplerin saha taramalarının sürdüğünü ve olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 02:51
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 02:51
Balıkesir'de 5.1 Deprem: Valilikten 'Olumsuz Durum Yok' Açıklaması

Balıkesir Valiliği'nden deprem açıklaması

Vali Ustaoğlu: "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir'de bu gece meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Valiliği resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu'nun sosyal medya hesaplarından bilgi verdiği belirtildi. Ustaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmektedir".

Valilik açıklaması, AFAD ve diğer ilgili kurumların bölgede gerekli kontrolleri sürdürdüğünü vurguladı. Yetkililer gün içinde yapılacak saha taramalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak.

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de 5.1 Deprem: Valilikten 'Olumsuz Durum Yok' Açıklaması
2
Battalgazi Belediyesi iş makinesiyle sağlık ekiplerini hastaya ulaştırdı
3
Büyükçekmece'de Kar: Park Halindeki Araçlar Beyaza Büründü
4
2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
5
Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli
6
Balıkesir Sındırgı'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem
7
Aladağ Uzunkuyu'da Minare Kaldı: 'Cami Yok' İsyanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları