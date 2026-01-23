Rektör Altun, ERÜ Yeni Diş Hastanesi Ek Binasını İnceledi

41 bin m² ve 399 diş ünite ile Türkiye’nin öne çıkan tesislerinden biri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte, önümüzdeki günlerde hasta alımına başlanacak olan ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin yeni ek binasında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette incelenen hastane binası, 41 bin metrekare kapalı alan ve 399 diş ünite sayısı ile Türkiye’nin en büyük diş hastaneleri arasında yer alıyor. Yerinde yapılan değerlendirmelerde, tesisin hizmet kapasitesi ve hasta kabul süreçleri ele alındı.

"Erciyes Üniversitesi Dİş Hekimliği Fakültemizin yeni yapılan binasıyla birlikte hizmet kalitesini, hizmet süreçlerini daha da üst seviyeye çekmeye gayret ediyoruz. Diş Hekimliği Fakültemizin toplam kapalı alanı da yeni yapılan yapıyla birlikte 41 bin metrekareye çıkmış oluyor. Hem ünit sayısında hem de kapalı alan itibariyle Türkiye’nin bir numarası oluyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Ben bu tesisin kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, belediye başkanlarımız, sayın bakanlarımız bu süreçlerde hep yanımızda oldular. Bu da bizim için son derece kıymetli. Diş Hastanemizin vereceği hizmetlerden dolayı özellikle sadece Kayseri’miz olarak da değil, tüm bölgeye de hitap eden bir imkâna kavuşmuş oluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Ziyaret, yeni ek binanın bölgesel sağlık hizmetlerine katkısı ve sunduğu kapasite açısından büyük önem taşıyor. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda tesisin kısa süre içinde hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

