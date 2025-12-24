DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Tekirdağ Hayrabolu'da Şap Aşısı Seferberliği Sürüyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde şap salgınını önlemek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:59
Tekirdağ Hayrabolu'da Şap Aşısı Seferberliği Sürüyor

Tekirdağ Hayrabolu'da şap aşısı seferberliği

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hayvan sağlığını korumak ve şap hastalığının yayılımını önlemek amacıyla aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri aşılamalarla hem hayvan sağlığını korumayı hem de muhtemel salgınların önüne geçmeyi hedefliyor.

Yerel yönetimden açıklama

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, yürütülen çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirterek, "Üreticilerimizin emeğini, hayvan varlığımızı ve ülke hayvancılığını korumak adına ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde görev yapıyor. Aşılama çalışmalarına destek veren tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HAYRABOLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK VE ŞAP HASTALIĞININ YAYILMASINI...

HAYRABOLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK VE ŞAP HASTALIĞININ YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA AŞILAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

HAYRABOLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK VE ŞAP HASTALIĞININ YAYILMASINI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı — 6 milyon 425 bin 356 TL Ceza
2
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’dan Gençlere Hayat Dersi: "Kendi Gücünüze İnanın"
3
Datça Yat Limanı 2025 Yazında Bin 699 Tekneyi Ağırladı
4
Sultangazi'de D Caddesi Zeminaltı Otopark ve Tesis Hizmete Açıldı
5
İnegöl Belediyesi Kışa Hazır: 126 Personel ve 30 Araçla Karla Mücadele
6
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Geçmeyen Öksürük ve Şiddetli Karın Ağrısına Dikkat

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı