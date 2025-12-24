Tekirdağ Hayrabolu'da Şap Aşısı Seferberliği Sürüyor

Tekirdağ Hayrabolu'da şap aşısı seferberliği

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hayvan sağlığını korumak ve şap hastalığının yayılımını önlemek amacıyla aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri aşılamalarla hem hayvan sağlığını korumayı hem de muhtemel salgınların önüne geçmeyi hedefliyor.

Yerel yönetimden açıklama

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, yürütülen çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirterek, "Üreticilerimizin emeğini, hayvan varlığımızı ve ülke hayvancılığını korumak adına ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde görev yapıyor. Aşılama çalışmalarına destek veren tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

