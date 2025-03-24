Balıkesir'de AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde AK Parti binasına yapılan taşlı saldırı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:30
Balıkesir'de AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı

Burhaniye'de AK Parti Binaya Taşlı Saldırı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına taşlı bir saldırı gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde meydana geldi ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirildi.

Saldırganın attığı taş, binanın camını kırarak içeri girdi. O esnada binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye hemen polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, taşlı saldırıyı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Aydemir'den Sert Mesaj

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Aydemir, AK Parti'nin 23 yıldır Türkiye genelinde kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini vurgulayarak, bu saldırının yalnızca teşkilata değil, aynı zamanda demokrasiye ve siyaset yapma özgürlüğüne bir tehdit olduğunu belirtti.

Aydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz. Siyasetin fikirler, projeler ve hizmetler üzerinden yapılması gerekiyor. Korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Aydemir, ayrıca teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, halkın sağduyusuna güvendiklerini sözlerine ekledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde AK Parti binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde AK Parti binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde AK Parti binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde AK Parti binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

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