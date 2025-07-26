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Balıkesir'de AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in Ölümü: 14 Gözaltı

Balıkesir'de AK Parti'li meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası 14 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:43
Balıkesir'de AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in Ölümü: 14 Gözaltı

Balıkesir'de AK Parti'li Meclis Üyesinin Ölümü

Balıkesir'de, Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, motosikletle seyrederken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Saldırının Detayları

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, dün akşam saat 18.00 sularında Sakarya Caddesi'nde saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hemen Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, burada yaşamını yitirdi.

Soruşturma Süreci

Olayın ardından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk gün içinde sonda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, saldırıda kullanılan aracın da bulunarak muhafaza altına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin Takibi

Devam eden çalışmalar sonucunda, olayın faillerinden olduğu düşünülen 2 şüpheli, saklandıkları bölgede takibe alındı. Kaçamayacaklarını anlayınca, olayda kullanılan silah ile birlikte jandarma birimlerine teslim oldular. Gözaltında bulunan toplam 14 şüpheli hakkında işlemler, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir.

Balıkesir'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen AK Parti'li Havran Belediye Meclis...

Balıkesir'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in cenazesi toprağa verildi. Törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Yüksel ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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