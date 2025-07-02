Balıkesir'de Arazi ve Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Yangınla Mücadelesi

Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına, ekipler tarafından yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Yangınların Çıkış Noktaları

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Ayrıca, Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalında ve Ayvalık ilçesinin 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisi'nde de yangınlar meydana geldi. Bu bölgelerdeki yangınlar, yerleşim yerlerine yakın alanlarda etkili oluyor.

Müdahale Ekipleri Görev Başında

Yangınların kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor.

Durum güncel olarak takip edilirken, yetkililer bölgedeki yangınların söndürülmesi için mücadelelerini sürdürüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.