DOLAR
39,79 0,11%
EURO
46,93 0,29%
ALTIN
4.276,07 0,01%
BITCOIN
4.284.311,38 -1,68%

Balıkesir'de Arazi ve Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde yükselen yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:23
Balıkesir'de Arazi ve Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Yangınla Mücadelesi

Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına, ekipler tarafından yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Yangınların Çıkış Noktaları

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Ayrıca, Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalında ve Ayvalık ilçesinin 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisi'nde de yangınlar meydana geldi. Bu bölgelerdeki yangınlar, yerleşim yerlerine yakın alanlarda etkili oluyor.

Müdahale Ekipleri Görev Başında

Yangınların kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor.

Durum güncel olarak takip edilirken, yetkililer bölgedeki yangınların söndürülmesi için mücadelelerini sürdürüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Tır Çarpmış Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
3
Karabük'te Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Erdoğan Denizli'nin Acı Hikayesi
4
Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü
5
Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Sakarya'da İş Yerinde Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı
7
Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!