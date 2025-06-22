Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Şeremetler Mahallesi'nde çıkan arazi yangını, ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, hızlıca müdahale etmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ağaçlık alana sıçramasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Alevler, ormanlık alana ulaşmadan durdurulurken, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan çeşitli müdahaleler gerçekleştiriliyor. Yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.