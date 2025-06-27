Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan arazideki yangın, etkili müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı. Yangının, kırsal Babaköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte olup, ekipler yangının tekrar harlanmaması için gerekli önlemleri almaktadır.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.