Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması: 4 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulaması büyük dikkat çekti. Eş zamanlı olarak düzenlenen uygulama kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen bu uygulamaya toplam 231 personel, 26 ekip, 2 tim çevik kuvvet ve 75 bekçi katıldı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda özel olarak denetim yapan trafik ekipleri, gerekli önlemleri alarak uygulamaların etkili bir şekilde yürütülmesini sağladı.

Uygulama neticesinde, 1433 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Bunun yanı sıra yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve 17 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise ihlal gerçekleştiren 28 araç sürücüsüne toplam 209 bin 194 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kuralları ihlal eden 3 araç trafikten men edildi.

Bu uygulama ile hem asayişin sağlanması hem de trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.