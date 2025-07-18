Balıkesir'de Atlı Jandarma Birliği Sahillerde Güvenliği Sağlıyor

Atlı Jandarma Birliği Ayvalık'ta Göreve Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaz sezonu boyunca sahillerin güvenliğini sağlamak amacıyla atlı jandarma birliği göreve başladı. Bu güvenlik birliği, özellikle ilçenin en yoğun turizm hareketliliğine sahip bölgeleri olan Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası bölgesinde devriye görevlerini üstlenecek.

Jandarmanın Atları ile Tatilciler Güvende

İlçede yaz boyunca 3 at ve 6 personelden oluşan jandarma birliği, tatilcilerin güvenliğini sağlamak için aktif olarak görev yapacak. Atlı jandarma birliği, Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitilen "Heybet", "Manas" ve "Yankı" isimli atlarıyla devriye gezerek tatilcilerin dikkatini çekiyor.

10 Eylül'e kadar bölgede görev alacak olan jandarma birliğinin çalışması, tatilciler arasında büyük ilgi topladı. Bazı tatilciler, bu benzerine az rastlanan uygulama ile fotoğraf çektirerek keyifli anılar biriktirdi.

Ankara'dan tatil için gelen Özge Özkan, atlı jandarma birliğinin varlığının kendilerini güvende hissettirdiğini ifade etti. Özkan, "Uygulama gerçekten hoşuma gitti, kızım da atları çok seviyor. Jandarmanın sahillerde bu şekilde gezmesi, aileler için bir güven unsuru oluşturuyor.” şeklinde konuştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahillerde güvenliğin sağlaması amacıyla atlı jandarma birliği göreve başladı. Atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahillerde güvenliğin sağlaması amacıyla atlı jandarma birliği göreve başladı. Atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin de ilgisini çekiyor.