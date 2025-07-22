Balıkesir'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 7 Hastaya Organ Nakli

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen üzücü bir motosiklet kazası, 18 yaşındaki Arda Üçdoğruk’un hayatını kaybetmesine neden oldu. Genç, hastanede tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi, organ bağışında bulunarak diğer hastalara umut olmayı tercih etti.

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