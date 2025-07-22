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Balıkesir’de Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 7 Hastaya Organ Nakli

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Arda Üçdoğruk'un organları, 7 hastaya umut oldu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:03
Balıkesir’de Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 7 Hastaya Organ Nakli

Balıkesir'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 7 Hastaya Organ Nakli

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen üzücü bir motosiklet kazası, 18 yaşındaki Arda Üçdoğruk’un hayatını kaybetmesine neden oldu. Genç, hastanede tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi, organ bağışında bulunarak diğer hastalara umut olmayı tercih etti.

Kaza ve Sağlık Durumu

İki gün önce Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2. Kapı kavşağı

Organ Bağışı ve Nakil Süreci

Aile, yaşanan acı kaybın ardından beyin ölümü gerçekleşen evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Arda’nın kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, akciğeri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne, karaciğeri ve iki böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, korneaları ise diğer hastalara gönderildi.

Doktorların Değerlendirmesi

Ameliyathane Sorumlu Hekimi ve Organ-Doku Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Kılınç, Arda'nın ailesinin bu onurlu kararı ile 7 bekleyen hastaya umut verdiklerini belirtti. Kılınç, “Organ bağışı bir insana sadece sağlık değil, hayat, umut ve gelecek verir” ifadesini kullandı.

Aile'nin Duyguları

Aile, yaşadıkları acının yanı sıra organ bağışının oluşturduğu iyiliği de hissetti. Arda’nın babası Mahmut Üçdoğruk, “Hem sevinçliyim hem üzüntülüyüm. Üzüntülüyüm çünkü evladım gitti ama sevinçliyim 7 cana can verdik” dedi. Anne Aysun Karaca ise, “Biz 7 kişiye umut ve nefes olduk. Artık benim 7 evladım daha var” şeklinde konuştu.

Organ bağışının önemine dikkat çeken aile, diğer insanları da bu konudaki bilinçlenmeye davet etti.

Balıkesir’de motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü...

Balıkesir’de motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Arda Üçdoğruk’un organları, 7 hastaya nakledilecek. Doç. Dr. Gökhan Kılınç (fotoğrafta), konuya ilişkin açıklama yaptı.

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