Balıkesir'de Bir İnek Tek Seferde 5 Buzağı Doğurdu

Balıkesir'de Eşsiz Bir Doğum Olayı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi, hayvancılık alanında oldukça ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Ilıcaboğazı Mahallesi'nde yaşayan Bahri İnce'ye ait bir inek, tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi. Bu sıra dışı doğum, bölgede büyük bir heyecan ve sevinç yarattı.

Sağlık Durumları İyi

Doğumun ardından, buzağılarından birinin hayatını kaybettiği, ancak diğer buzağıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bahri İnce, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Böylesine bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Hem şaşkınız hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok kıymetli" dedi.

Bu olay, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri ve çiftçilerin yaşadığı zorluklar arasına unutulmaz bir başarı hikayesi olarak eklendi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.