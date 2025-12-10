DOLAR
Balıkesir'de Çatı Yangını Söndürüldü — Karesi, Toygar Mahallesi

Balıkesir Karesi Toygar Mahallesi Dut Sokak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 19:58
Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayın Detayları

Karesi ilçesi Toygar Mahallesi Dut Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.

