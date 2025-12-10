Balıkesir'de Çatı Yangını Söndürüldü — Karesi, Toygar Mahallesi

Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayın Detayları

Karesi ilçesi Toygar Mahallesi Dut Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.

