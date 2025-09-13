Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos'u Kabul Etti

Dolmabahçe'de gerçekleşen kabulde heyet hazır bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç de hazır bulundu.

Kabul sonunda Erdoğan ile Patrik Giannopoulos hediyeleşti.

