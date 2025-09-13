Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos'u Dolmabahçe'de kabul etti; heyette Hakan Fidan, Burhanettin Duran ve Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:33
Dolmabahçe'de gerçekleşen kabulde heyet hazır bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç de hazır bulundu.

Kabul sonunda Erdoğan ile Patrik Giannopoulos hediyeleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

