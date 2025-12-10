Sandıkçı: 'Başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devleti muhakkak kurulacak'

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi açılışında, Filistin halkının özgürlük mücadelesine dair güçlü bir mesaj verdi. Sandıkçı, sergide yer alan görüntülerin İsrail’in Gazze ve diğer bölgelerdeki saldırılarına dair somut deliller sunduğunu belirtti.

Sergi ve karelerin anlattıkları

Canik Belediyesi tarafından hazırlanan sergide 50 fotoğraf yer aldı. Sandıkçı, açılış konuşmasında İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek, "Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti Allah’ın izniyle bir gün muhakkak kurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sonucunda 70 binin üzerinde Filistinlinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü ve sergideki karelerin, "soykırımı ve zulmü aktaran kanıtlar" olduğunu vurguladı.

Sandıkçı, sergide yer alan fotoğrafları değerlendirirken, "Sergimizde yer alan her bir kare, bebek ve çocuk katili İsrail’in vahşetini ve Filistinli kardeşlerimize yönelik yaptığı soykırımı gözler önüne sermektedir. Tek suçu Müslüman olmak olan binlerce insanı, çocuğu ve bebeği acımasızca katleden kan emici Netanyahu ve onun yönetimindeki askerler, 7 Ekim tarihinden bugüne değin 70 binin üzerinde sivil masumu katletti." sözlerine yer verdi.

Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Başkan Sandıkçı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün mazlum coğrafyalara dair toplumsal bilinç oluşturmasını dileyerek, hak ve hakikati dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Açılışa katılanlar

Sergi açılışına Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

