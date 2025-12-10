DOLAR
Kocaeli'de 10 Yaşındaki Miraç Efe İslam'a Servis Minibüsü Çarptı — Hastanede Yaşamını Yitirdi

Kocaeli Gebze'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki Miraç Efe İslam’a servis minibüsü çarptı; ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 21:35
Gebze'de okul çıkışı facia: Aile sinir krizi geçirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesinde meydana gelen kazada, Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç Efe İslam (10), okuldan çıktıktan sonra yaya geçidinden karşıya geçmek isterken bir servis minibüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı.

Olay yerinde kanlar içinde kalan Miraç Efe İslam, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı duyan ailenin olay yerinde sinir krizi geçirdiği bildirildi.

Kazada sürücü H.T., ilk anda korkuyla alt sokağa kaçtı; daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

