Sultangazi Belediyesi'nden İsmetpaşa'da Ücretsiz İstavrit Dağıtımı

Sultangazi Belediyesi İsmetpaşa'da Ücretsiz İstavrit Dağıttı

Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesindeki stantta vatandaşlara ücretsiz balık dağıtımı gerçekleştirdi. Stantta bulunan kasalarca istavrit, kısa süre içerisinde tükendi.

Dağıtımın Detayları

Balık sezonunun açıldığı günden bu yana ilçe sakinlerini balıksız bırakmayan belediye, ücretsiz dağıtıma devam ediyor. İlçenin çeşitli noktalarında yapılan dağıtımın adresi bu kez İsmetpaşa Mahallesi oldu. Kasa kasa balıklar kurulan stantta vatandaşa dağıtıldı; istavritleri alan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

Başkan Dursun'dan Açıklama

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Balık sezonu bereketiyle sürüyor. Biz de sağlık için önemli bir besin olan balığı komşularımızla paylaşmak için sık sık balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İsmetpaşa Mahallemizde vatandaşlarımıza istavrit dağıttık. Farklı noktalarda balık dağıtımına devam edeceğiz. Bütün komşularımıza afiyet olsun" diye konuştu.

