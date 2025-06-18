DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Balıkesir'de CHP'li belediye başkanları, nüfusu 100 bin üstü ilçelerin belediye başkanlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:51
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Toplandılar

Balıkesir'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı" önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek katıldı.

Toplantının Ana Gündemi

Zeybek, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantıların 100 bin nüfus üstü belediyelerle ilgili ayağını başlattıklarını belirtti. Ayrıca, nüfusu 50 bin ile 100 bin arasındaki belediyelerle de çalıştaylara başlayacaklarını açıkladı. Bu programın ardından 50 bin altı nüfusa sahip ilçelerin belediye başkanlarıyla da toplantılar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hizmet Anlayışı ve Eşitlik Vurgusu

Zeybek, oy veren veya vermeyen tüm kesimlere eşit ve adil hizmet götürmeyi taahhüt ederek, "En yoksul, en dezavantajlı grupların bulunduğu mahallelere, yaşlılara ve engellilere öncelikli hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Belediyecilikte Başarı ve Eş Güdüm

Zeybek, başarılı uygulamaların yaygınlaştırılacağını ve büyükşehir belediyeleriyle ilçe belediyeleri arasındaki eş güdümün artırılacağını vurguladı. Çalışan haklarının korunması konusunda da önemli adımlar atacaklarını ifade ederek, “CHP'li belediyeler, çalışanlara en yüksek ücretleri verme hedefini sürdürecektir.” şeklinde konuştu.

Devam Eden Toplantılar ve Gelecekteki Projeler

Nüfusu 100 bin ve üzeri belediyelerin başkanlarıyla toplantıları sürekli hale getireceklerinin altını çizen Zeybek, başarılı projelerin kamuoyuyla paylaşılarak deneyimlerin yaygınlaştırılacağına dikkat çekti. "Bu yönde daha çok çalışacağız. Her toplantıda sizlerden görüş alacağız ve dayanışmayı artıracağız." dedi.

Toplantıya, çok sayıda CHP'li belediye başkanının katılımı dikkat çekti. CHP, bu tür organizasyonlarla birleşip daha güçlü bir yapı haline geleceğini vurguladı.

Balıkesir'de, CHP'li belediye başkanları, "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları...

Balıkesir'de, CHP'li belediye başkanları, "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı"nda bir araya geldi. Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.

Balıkesir'de, CHP'li belediye başkanları, "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları...

Balıkesir'de, CHP'li belediye başkanları, "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı"nda bir araya geldi. Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi
6
İstanbul'da Metrobüs Kazası: Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı
7
Trabzon'da Yayla Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı