Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Toplandılar

Balıkesir'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı" önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek katıldı.

Toplantının Ana Gündemi

Zeybek, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantıların 100 bin nüfus üstü belediyelerle ilgili ayağını başlattıklarını belirtti. Ayrıca, nüfusu 50 bin ile 100 bin arasındaki belediyelerle de çalıştaylara başlayacaklarını açıkladı. Bu programın ardından 50 bin altı nüfusa sahip ilçelerin belediye başkanlarıyla da toplantılar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hizmet Anlayışı ve Eşitlik Vurgusu

Zeybek, oy veren veya vermeyen tüm kesimlere eşit ve adil hizmet götürmeyi taahhüt ederek, "En yoksul, en dezavantajlı grupların bulunduğu mahallelere, yaşlılara ve engellilere öncelikli hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Belediyecilikte Başarı ve Eş Güdüm

Zeybek, başarılı uygulamaların yaygınlaştırılacağını ve büyükşehir belediyeleriyle ilçe belediyeleri arasındaki eş güdümün artırılacağını vurguladı. Çalışan haklarının korunması konusunda da önemli adımlar atacaklarını ifade ederek, “CHP'li belediyeler, çalışanlara en yüksek ücretleri verme hedefini sürdürecektir.” şeklinde konuştu.

Devam Eden Toplantılar ve Gelecekteki Projeler

Nüfusu 100 bin ve üzeri belediyelerin başkanlarıyla toplantıları sürekli hale getireceklerinin altını çizen Zeybek, başarılı projelerin kamuoyuyla paylaşılarak deneyimlerin yaygınlaştırılacağına dikkat çekti. "Bu yönde daha çok çalışacağız. Her toplantıda sizlerden görüş alacağız ve dayanışmayı artıracağız." dedi.

Toplantıya, çok sayıda CHP'li belediye başkanının katılımı dikkat çekti. CHP, bu tür organizasyonlarla birleşip daha güçlü bir yapı haline geleceğini vurguladı.

Balıkesir'de, CHP'li belediye başkanları, "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı"nda bir araya geldi. Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.

Balıkesir'de, CHP'li belediye başkanları, "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı"nda bir araya geldi. Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşma yaptı.