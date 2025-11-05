Balıkesir'de Cumhuriyet Söyleşisi ve Halil Soyuer Anma Gecesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri şehre renk kattı. Aynı gün içerisinde gerçekleştirilen iki program, kent sakinlerinin yoğun ilgisini çekti.

"Cumhuriyet Türkçe Demektir" Söyleşisi

Balıkesir Kent Konseyi ile Balıkesir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen serinin sekizinci programı olan "Cumhuriyet Türkçe Demektir" paneli Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Söyleşiye Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden de katıldı.

Yazar Feyza Hepçilingirler, Cumhuriyetin Türk diline kazandırdığı özgürlük, eşitlik ve kimlik bilinci üzerine değerlendirmelerde bulundu. Hepçilingirler, "Türkçenin Cumhuriyet ile birlikte yeniden halkın dili haline geldiğini" vurguladı ve dilin ulusal kimliğin temel taşı olduğuna dikkat çekti.

"Şiir ve Şarkılarla Halil Soyuer" Anma Gecesi

Aynı akşam Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şiir ve Şarkılarla Halil Soyuer" programı, Havranlı yazar ve şair Halil Soyuer'in eserlerinin seslendirildiği özel bir anma gecesi oldu. Etkinlikte şiirler ve şarkılar eşliğinde duygulu ve unutulmaz anlar yaşandı.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, iki etkinliğe de gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Şehrimizde aynı gün iki özel etkinliğe ev sahipliği yaptık. ’Cumhuriyet Türkçe Demektir’ söyleşisi ve ’Şiir ve Şarkılarla Halil Soyuer’ anma gecesi programlarımızı hayata geçirdik. Katılım bizi mutlu etti. Kentimizin kültürel değerlerine sahip çıkıyor, kültür sanat etkinliklerimizle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

