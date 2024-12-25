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Balıkesir'de Cüneyt Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cüneyt Çayı'nda mahsur kalan iki kişi başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:58
Balıkesir'de Cüneyt Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, yoğun yağışların etkisiyle debisi yükselen Cüneyt Çayı'nda akıntıya kapılan bir araçta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cüneyt Mahallesi’nden geçen Cüneyt Çayı, son günlerdeki yağışlar sonucunda kontrolden çıktı. Bu esnada, S.A. yönetimindeki 10 UL 656 plakalı otomobil, çayın daha önce sığ olan kısmından geçmeye çalışırken akıntıya kapılıp sürüklendi.

Olayın ardından, bölgedeki durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda sürücü S.A. ve araçta bulunan İ.H.K. başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan 두 kişi, Sındırgı Devlet Hastanesi'ne ambulansla taşınarak tedavi altına alındı. Ayrıca, mahsur kalan araç da ekipler tarafından güvenli bir şekilde çayın içinden çıkarıldı.

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