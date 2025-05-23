Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de Dolandırıcılık Olayında Şok Gelişme

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu sonrasında bir zanlı tutuklandı. A.G. (71) isimli şahsı telefonla arayan dolandırıcı, kimliğinin kopyalandığını ve adının terör örgütü dosyalarında yer aldığını söyleyerek mağduru kandırdı.

Telefonda konuşan dolandırıcı, A.G.'ye elindeki ziynet eşyalarını teslim etmesi durumunda konunun kapatılacağını belirtti. Bunun üzerine A.G., motosiklet kaskı takmış olan şahsa, 62 çeyrek altın, 15 bilezik, 12 ata altın ve 1 yarım altın içeren çantasını teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını fark eden A.G., durumu derhal polise bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda, şüphelinin U.K. (18) olduğu belirlendi. U.K.'nin olay gerçekleştirdikten sonra ilçeden ayrıldığı ve İstanbul istikametinde Bursa otoyoluna girdiği tespit edildi.

Polis ekipleri, U.K.'yi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda kullanılmak üzere teslim edilen ziynet eşyaları ise sahibine geri verildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.