Balıkesir'de Elektrik Akımına Kapılan Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Korkunç Kaza

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, elektrik akımına kapılan tır şoförü Orhan Kalman hayatını kaybetti. Olay, Karaçam Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olay Anı ve İlk Müdahale

Şoför Orhan Kalman, kullandığı 10 AEB 47 çekici plakalı tıra yüklenen gübrenin üzerini brandayla kapatmaya çalışırken, dorsenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu talihsiz kaza sonucu Kalman yaralandı.

Olayı gören vatandaşların hemen çağırdığı ambulans, Kalman'ı ilk olarak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kalman, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bu acı kaza, elektrik güvenliği ve iş yerlerinde dikkat edilmesi gereken konuları bir kez daha gündeme getirdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde elektrik akımına kapılan şoför hayatını kaybetti. Sürücü Orhan Kalman, Karaçam Mahallesi'nde, kullandığı tıra yüklenen gübrenin üzerini brandayla kapatmak istedi. Bu sırada dorsenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden Kalman yaralandı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kalman kurtarılamadı.