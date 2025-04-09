Balıkesir'de F-16 Pilotları Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Balıkesir'de F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimi Mezuniyet Töreni

Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 78'inci dönem F-16 tipte tam harbe hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan pilotlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Konuşması

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, dönem birincisinin yaş kütüğüne uçak maketi çaktıktan sonra mezuniyet belgesini takdim etti. Kadıoğlu, uçuş eğitimini tamamlayan pilotlara seslenerek, başarı diledi ve onları tebrik etti.

Kadıoğlu, konuşmasında şunları ifade etti: "Genç Kartalları Hava Kuvvetlerinin büyük coğrafyasının dört bir tarafına gönderiyoruz. Mücadeleleri hiç bitmeyecek; önümüzdeki en az 1,5 sene, filolarda öğretmenlerinin rehberliğinde uçmaya devam edecekler."

Orgeneral Kadıoğlu, pilotların meslek hayatında sürekli bir gelişim içinde olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Düze çıkmak" ifadesinin mesleklerinde geçerli olmadığını belirtti. Pilotların çeşitli liderlik pozisyonlarına yükseleceği ve bilgilerini genç nesillere aktaracakları sözüyle konuşmasına devam etti.

Konuşmanın ardından, Orgeneral Kadıoğlu, mezun olan pilotlar ve aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Törene Katılan Önemli İsimler

Törende ayrıca Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Lojistik Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al gibi önemli isimler de yer aldı. Mezun pilotların aileleri de bu önemli günde sonsuz destekleriyle törene katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında 78'inci dönem F-16 tipte tam harbe hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında 78'inci dönem F-16 tipte tam harbe hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (solda) da katıldı.