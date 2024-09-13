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Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı

FETÖ hükümlüsü bir çift, yurt dışına kaçma girişiminde yakalandı. Operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 10:31
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Üyesi Bir Çiftin Kaçış Girişimi Engellendi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir FETÖ hükümlüsü ve eşi ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

FETÖ ile bağlantılı suçlardan aranan Ş.B. (49) ve T.B. (52), yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandı. Ş.B., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış eski bir öğretmendir. Eşi T.B. ise 'mahrem emniyet imamı' olarak isimlendirilmektedir ve şartlı tahliye edilmiştir.

Kaçış Planı ve Gözaltına Alınan Diğer Şahıslar

Yapılan araştırmalar, çiftin insan kaçakçılarıyla bir bağlantı kurduğunu ve İzmir'den hareket ederek Çanakkale yönüne gideceğini göstermiştir. Polis ekipleri, Balıkesir-Çanakkale il sınırında gerçekleştirdikleri operasyonda 3 aracı durdurdu. Bu operasyon neticesinde A.K. (26), Y.K. (35) ve O.K. (27) isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Emniyet Süreci

Eski öğretmen Ş.B. ve eşi T.B. ile birlikte gözaltına alınan diğer üç kişi hakkında ise "göçmen kaçakçılığı ve memura mukavemet" suçlamasıyla işlemler başlatıldı. Şu an her iki çiftin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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