Balıkesir'de Gazeteciye Saldıran Belediye Meclisi Üyesi Tutuklandı

Balıkesir'de Yerel Gazete Sahibi Gazeteci Darbedildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, bir restoranda yaptığı açıklamalara göre, 19 Kasım akşamı Burhaniye Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Hasan Bayram tarafından saldırıya uğradı.

Olayın Detayları

Sataroğlu'nun, kendisi hakkında olumsuz bir haber yapmaya çalıştığı iddialarıyla Bayram tarafından darbedildiği belirtiliyor. Bayram, Sataroğlu'na tokat ve yumruk darbeleriyle saldırarak, gazeteciyi sandalyeden yere düşürdü. Daha sonra yerdeyken Sataroğlu'na birkaç kez tekme atan Bayram, olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık Durumu ve Tutuklama Süreci

Baygınlık geçiren Sataroğlu, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan muayenede Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Bayram, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, Bayram'ı "kasten yaralama" suçundan tutukladı.

CHP'nin Disiplin Süreci

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, olayla ilgili yaptığı açıklamada Hasan Bayram'ın kesin ihraç talebiyle partinin İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anının güvenlik kamerası kayıtlarında, Hasan Bayram'ın restorana girdikten sonra Hakan Sataroğlu'na saldırdığı ve Sataroğlu'nun yumruk ve tokat darbeleriyle yere düşürüldükten sonra yerdeyken tekmelendiği görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.