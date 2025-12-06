İyilik Gemisi 'NZ NINGBO' Mersin'den Sudan'a Uğurlandı

Tören ve sevkiyat detayları

Mersin Limanı'ndan çadır taşıyan 'NZ NINGBO' isimli İyilik Gemisi, törenle Sudan'a uğurlandı. Uğurlama programına AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, BM Göç Örgütü (IOM) Sudan Misyon Şefi Muhammed Rıfat, AFAD yetkilileri ve il protokolü katıldı.

Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımları kapsamında, AFAD ve BM (IOM) iş birliğiyle 30 bin adet çadır gönderimi planlanırken, metinde yer alan bilgilere göre bu malzemelerden 10 bin 80 adet çadır, bugün Mersin Limanı'ndan Sudan'a sevk edilmek üzere yola çıkarıldı.

AFAD Başkanı Pehlivan'ın açıklamaları

Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Sudan için de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaşanan krizin aşılması, özellikle de zorluk içerisinde olan, yerlerini terk etmek durumunda olan insanların gıdaya ihtiyacı olan, suya ihtiyacı olan, barınmaya ihtiyacı olan insanların, oradaki kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını gidermek adına adımlar atıyoruz. Ve bu adımların bir göstergesi olarak bugün iyilik gemimizi ve gemilerimizi Sudan’a uğurluyoruz."

Pehlivan, barınma ihtiyacının kritik olduğunu vurgulayarak, "Dışişleri Bakanlığımızın, oradaki Türk Büyükelçiliğimizin, Türkiye’deki Sudan Büyükelçiliğinin ve yine bugün aramızda olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü temsilcileriyle yaptığımız toplantılar neticesinde... totalde 30 bin çadır temin ettik. Ve bu çadırların bugün bin 180’ini bu görmüş olduğunuz iyilik gemisiyle Sudan’a uğurlayacağız" dedi.

Pehlivan ayrıca Türkiye'nin daha önce iki gemiyle toplam 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi sevk ettiğini, Mayıs ayında Port Sudan'da çıkan yangın sonrası bir uçak dolusu yangın söndürme malzemesi gönderildiğini ve Kasım ayında AFAD ekiplerinin yerelde tedarikle bin 500 insani malzemeyi bölgeye ulaştırdıklarını anlattı.

Pehlivan, "Ülkemiz pek çok topluma, zorluk içerisinde olan insanlara ulaşma gayreti içerisinde" ifadelerini kullanarak Gazze'ye yönelik yardımlara da değindi: "Bugüne kadar 14 uçak, 18 iyilik gemisi ile toplamda 103 bin tonun üzerinde yardım malzemesi ulaştırıldı."

BM Göç Örgütü'nden değerlendirme

Muhammed Rıfat, Sudan'daki insani krizin boyutlarına dikkat çekerek, "Sudan şu anda dünyanın en büyük yerinden edilme krizini yaşamaktadır. 9.6 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Yalnızca Darfur ve Kordofan bölgelerinde son üç hafta içinde 100 binden fazla kişi yerinden edilmiştir. Aileler aşırı kalabalık, kırılgan şartlarda barınmakta... En temel ihtiyaçları basittir: güvenli bir uyku alanı" dedi.

Rıfat, Türkiye'nin sağladığı barınma desteğinin önemine vurgu yaparak, "Bugün teslim edilen ilk 10 bin çadır, IOM’nin her şeyini kaybetmiş ailelere derhal ulaşmasını sağlayacaktır. Bu aileler için yalnızca çadır ve barınak değildir. Onur demektir, koruma demektir" ifadelerini kullandı.

Gemi hareketi

Konuşmaların ardından 'NZ NINGBO' isimli iyilik gemisi, protokolün el sallamasıyla Mersin Limanı'ndan ayrılarak Sudan'a doğru yola çıktı.

