Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bitli’in Adilcevaz’da tavuk eti yüklü tır devrildi

Bitli’in Adilcevaz-Erciş karayolunda Adana'dan Özbekistan'a giden tavuk eti yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, koliler ve etler çevreye dağıldı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Cuma Araz yönetimindeki 31 AYG 96 plakalı tır, virajı alamayıp bir evin tandır evinin üzerine düştü. Olay sonucu sürücü yaralanırken, bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Cuma Araz'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada tırın dorsesinde bulunan tavuk etleri etrafa dağılırken, tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gümrük muhafaza yetkilileri çağrıldı ve soruşturma başlatıldı.

ADİLCEVAZ'DA TAVUK ETİ YÜKLÜ TIR KAZA YAPTI