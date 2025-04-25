Balıkesir'de İki Ayrı Ev Yangını: Hasar Büyüdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen iki ayrı ev yangını, çevrede büyük hasarlara yol açtı. Cumhuriye Mahallesi 7001. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan dairenin mutfak kısmında yangın çıkması üzerine, komşular dumanları fark ederek hemen ihbarda bulundu. Olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, alevlerin diğer dairelere sıçraması engellendi ve yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Altınoluk Mahallesi'ndeki Yangın

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk Mahallesi'nde de benzer bir durum yaşandı. 3 katlı bir binanın en üst katındaki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde söndürüldü.

Her iki evde de meydana gelen yangınların çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan 2 ayrı ev yangını hasara yol açtı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan 2 ayrı ev yangını hasara yol açtı.