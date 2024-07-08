Balıkesir'de Jandarmadan kaçakçılık ve organize suç operasyonunda kişiye 46 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda büyük bir başarıya imza attı. Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



OPERASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İLÇELER

Jandarma ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Karesi, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında, 37 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 46 şüphelinin evleri ve eklentileri ile kullandıkları araçlarda aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar sonucunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Yapılan aramalarda 350 adet sentetik uyuşturucu hap, 179 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 48 gram kubar esrar, 43 gram bozai, 15 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 33 adet fişek ve 2 adet dijital materyal (cep telefonu) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Şüphelilerin yargı süreçleri devam ederken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.



ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 224 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yoğun asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Bu uygulamalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 224 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi de yer aldı. Bu şüpheliler, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak adli makamlara teslim edildi.



BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. Valilik, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.