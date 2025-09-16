Balıkesir'de kaybolan tekneden İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu
Olayın ayrıntıları
Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan İsmail Hezer (74)'in cansız bedenine ulaşıldı.
Dün Akçay Mahallesi'nden teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Hezer'in bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri desteğinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, teknesi Güre açıklarında bulunan ancak kendisinden haber alınamayan Hezer'in cansız bedenine Akçay sahili açıklarında ulaştı.
Hezer'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.