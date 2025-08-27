DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,57%
ALTIN
4.464,37 0,19%
BITCOIN
4.613.382,35 -0,96%

Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı — Ayşe Özdemir hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; hayatını kaybeden yolcu Ayşe Özdemir olarak bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:35
Balıkesir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı — Ayşe Özdemir hayatını kaybetti

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme — Ölen yolcunun ismi eklendi: Ayşe Özdemir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.Ö. yönetimindeki 41 LN 383 plakalı otomobil, kırsal Alacaatlı Mahallesi çıkışında İ.G. idaresindeki 10 ZU 486 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücüler ile araçlarda bulunan E.D. ve Ayşe Özdemir yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ayşe Özdemir'in hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
5
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
6
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi