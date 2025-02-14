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Balıkesir'de Kereste Deposunda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Dursunbey'de kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:01
Balıkesir'de Kereste Deposunda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Yangın, Dursunbey'de Kereste Fabrikasında Patlak Verdi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Keresteciler Sitesi'nde yer alan Abdullah M.'ye ait kereste fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin derhal itfaiyeye haber vermesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Olay yerine süratle intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun söndürme çalışmalarıyla alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını engelledi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, olası daha büyük bir felaketi önlemiş oldu.

Hasar Durumu

Yangın sonucunda kereste deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangının kaynağına yönelik araştırmalar ise yürütülüyor. Olay sonrası iş yerinin durumu ve hasar tespiti için değerlendirme çalışmalarına başlandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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