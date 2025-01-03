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Balıkesir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:14
Balıkesir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile otomobil çarpıştı. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Kaza, Hotaşlar Mahallesi'nde, 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsünün, 10 F 2428 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrilirken, otomobil ise yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmekte.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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