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Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

Balıkesir'de çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 150 kişilik ekip müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 22:00
Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

Balıkesir'de Orman Yangını Çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi arasındaki ormanlık alanda başladı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve toplamda 150 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaptığı havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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