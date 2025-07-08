DOLAR
40,02 -0,08%
EURO
46,87 0,05%
ALTIN
4.241,52 1,1%
BITCOIN
4.340.067,89 -0,44%

Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:07
Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Müdahale Ekiplerinin Hazırlığı

Ekipler, yangına etkili bir şekilde müdahale etmek için 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz ve büyükşehir belediyesine ait araçlarla donatılmış olarak bölgeye intikal etmiştir.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hızla devam etmekte.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya'da Sonsuzluğa Uğurlandı
2
Sivas'ta Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Kızılırmak'ta Ölü Bulundu
3
Kocaeli'de 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı' İmzalandı
4
Hüseyin Yayman'dan Terör ve Anayasa Açıklamaları
5
Konya'da Depozito İade Makineleri Tüm ilçelere Yaygınlaşacak
6
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor
7
Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek