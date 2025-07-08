Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Müdahale Ekiplerinin Hazırlığı

Ekipler, yangına etkili bir şekilde müdahale etmek için 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz ve büyükşehir belediyesine ait araçlarla donatılmış olarak bölgeye intikal etmiştir.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hızla devam etmekte.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.