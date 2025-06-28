Balıkesir'de Orman Yangınları: Vali Ustaoğlu'ndan Açıklama

Balıkesir'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'deki orman yangınlarına dair son gelişmeleri paylaşan Vali İsmail Ustaoğlu, yangının Kepsut Eyüpbükü Mahallesi'ne kadar yanaştığını ve bu mahallede tahliye çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Yangınların Durumu ve Müdahaleler

Havran'ın Halılar Mahallesi'nde başlayarak Sarnıç Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangınla ilgili incelemelerde bulunan Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'dan bilgi aldı.

Yangının saat 11.00 sularında bir kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların araziye sıçramasıyla başladığını ifade eden Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef yangın büyüyerek ormanlık alana sirayet ediyor ve Halılar ile Sarnıç mahallelerimize doğru yayılıyor. Olayın başladığı andan itibaren, ekiplerimizle birlikte hem karadan hem de havadan yangına müdahale ediyoruz. Bugün itibarıyla 4 uçak, 2 helikopter, 21 arazöz, 11 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 4 TOMA ve 303 personelle yangına müdahalemiz sürüyor."

Güvenlik Önlemleri ve Can Kaybı Bilgisi

Vali Ustaoğlu, yangının Sarnıç Mahallesi’ne yaklaşması sebebiyle bazı vatandaşların güvenli noktalara nakledildiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Yangının kontrol altına alınabilmesi için rüzgarın hafiflemesi bekleniyor." dedi.

Diğer Yangınlar ve Gözaltılar

Dursunbey ilçesinde bulunan Naipli Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını söyleyen Ustaoğlu, Eyüpbükü Mahallesi'nde bir evin yangından etkilendiğini, müdahalelerin sürdüğünü ifade etti.

Havran'daki yangınla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığını da sözlerine ekleyen Ustaoğlu, tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.