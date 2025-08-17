DOLAR
Balıkesir'de Otluk ve Makilik Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Altıeylül'de Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki otluk ve makilik yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 01:21
Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki yangına ekipler müdahale etti

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale için dozerlerle yol açan ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

