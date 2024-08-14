Balıkesir'de Piknik Sonrası Çayda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Balıkesir'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleşen bir piknikte, Haluk Trabzonlu (24) adlı genç çaya girerek akıntıya kapıldı. Arkadaşlarıyla birlikte Ortaoba Mahallesi Karapınar mevkiinde bulunan ormanlık alanda piknik yapan Trabzonlu, bir süre sonra kayboldu.

Arkadaşları durumu fark ederek derhal jandarma ekiplerine bildirdi. Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD, ve Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Yenice Barajı'ndaki su seviyesi düşürülerek arama çalışmalarının etkinliği artırıldı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yedi dalgıç, Trabzonlu'yu bulmak için arama çalışmalarına katıldı. Ancak, ekiplerin uzun süren çabalarına rağmen gençten henüz bir iz bulunamadı. Arama faaliyetlerinin sabah saatlerinden itibaren devam edeceği belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.