Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Balıkesir'de Piknik Sonrası Çayda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan genç, çayda kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 01:07
Balıkesir'de Piknik Sonrası Çayda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Balıkesir'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleşen bir piknikte, Haluk Trabzonlu (24) adlı genç çaya girerek akıntıya kapıldı. Arkadaşlarıyla birlikte Ortaoba Mahallesi Karapınar mevkiinde bulunan ormanlık alanda piknik yapan Trabzonlu, bir süre sonra kayboldu.

Arkadaşları durumu fark ederek derhal jandarma ekiplerine bildirdi. Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD, ve Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Yenice Barajı'ndaki su seviyesi düşürülerek arama çalışmalarının etkinliği artırıldı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yedi dalgıç, Trabzonlu'yu bulmak için arama çalışmalarına katıldı. Ancak, ekiplerin uzun süren çabalarına rağmen gençten henüz bir iz bulunamadı. Arama faaliyetlerinin sabah saatlerinden itibaren devam edeceği belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak