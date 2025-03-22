Balıkesir'de Resmi Kurum ve Evlerden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde üç ev ve bir resmi kurumdan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 01:50
Balıkesir'de Resmi Kurum ve Evlerden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Hırsızlık Olayı: Zanlı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, resmi kurum ve üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli S.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, yazlık villalarının yoğun olduğu Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Burada, üç eve girerek hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.Ç., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakından izlenmeye alındı.

Yapılan teknik takibin ardından, S.Ç.'nin Ayvalık Vergi Dairesi'ne girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu sırada, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınmasının ardından emniyete götürülen şüpheli, burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan S.Ç., suçlarının cezasını çekecek.

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