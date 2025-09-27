Balıkesir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bigadiç - Yağcıbedir Mahallesi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.U. idaresindeki 10 UF 657 plakalı otomobil, Yağcıbedir Mahallesi Salmanlı köprüsü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
