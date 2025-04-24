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Balıkesir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Uzun Namlulu Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

Balıkesir'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, uzun namlulu tüfek ve tabancalar ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:10
Balıkesir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Uzun Namlulu Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

Balıkesir'de Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, bir uzun namlulu tüfek, bir pompalı tüfek, dört tabanca, bir kesici alet ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonun ardından yakalanan M.S., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İlgili Yasal Süreç Devam Ediyor

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, silahların kaynağına ulaşmak için geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tüfek ve silah ele geçirildi...

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tüfek ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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