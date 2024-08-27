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Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Burhaniye'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:58
Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Balıkesir'de Silahlı Kavga Olayı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavga anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Geçmişi

Alınan bilgilere göre, Ören Mahallesi'nde ikamet eden Ali B. ile bölgedeki esnaf arasında gece saatlerinde bir tartışma başladı.

Kavga ve Yaralanma

Ali B.'nin birkaç kişi tarafından darbedildiğini gören taksici Berk D., müdahale ederek kavga eden taraflardan Volkan U. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Berk D., yanında taşıdığı tabancasıyla Volkan U.'ya ateş ederek onu yaraladı.

Yaralı Durumu ve Gözaltı Süreci

Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından Ali B. ve Berk D. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandılar.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kavga anı, iş yerinde bulunan müşterilerin kaçışı ile birlikte güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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